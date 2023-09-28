Російський суд у Криму засудив двох українців до 15 і 16 років позбавлення волі за "шпигунство"

Підконтрольний Кремлю так званий Верховний суд окупованого Криму засудив до 15 і 16 років суворого режиму двох громадян України у справі про шпигунство.

Про це повідомляє російський ТАСС із посиланням на пресслужбу суду, передає Цензор.НЕТ.

"Підсудному М. Петровському було призначено покарання у вигляді 16 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму, підсудному С. Котову – 15 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розгляд кримінальної справи відбувався у закритому судовому засіданні через відомості, які нібито становлять державну таємницю.

У Криму та Севастополі з 2014 року не менше як 16 громадян України засуджено за звинуваченнями у "шпигунстві" та "диверсіях". Так, у 2015 році за звинуваченням в організації терактів суд РФ засудив до 20 років режисера Олега Сенцова. Також "диверсію" російські силовики інкримінують представникам ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

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