Пентагон і Держдеп розійшлися в поглядах на зброю для України, - Politico

Державний департамент США шукає можливості для того, щоб надати Україні зброю, а Пентагон - загрози, які це може становити.

Про це пише видання Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно наводить слова високопоставленого чиновника з адміністрації президента США, який каже, що Держдеп та Пентагон "рухаються з різною швидкістю на основі різних точок погляду" щодо зброї для України.

"Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони - загрози. Люди з Міністерства оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси і мінуси кожного рішення щодо зброї, і ця відповідальність лягає на них", - пояснив чиновник.

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За даними Politico, офіційні особи США визнають, що лідери Пентагону дотримуються обдуманого, керованого підходу до оцінки потреб України на полі бою. Але керівники Міністерства оборони США часто кажуть, що їхнім першочерговим завданням завжди було дати Україні те, що йому потрібно для поточної боротьби.