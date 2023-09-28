Україна відкриє ще один залізничний коридор для експорту зерна, - Кулеба

Найближчим часом Україна планує відкрити ще один наземний залізничний коридор для експорту українського збіжжя.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз відкрили альтернативний "зерновий коридор", тестуємо його. Також ми відкриємо ще один залізничний наземний коридор. Тобто те, що ми продовжуємо збільшувати пропускну спроможність усіх коридорів разом узятих, – це абсолютна реальність", - зазначив глава МЗС.

Відповідаючи на запитання, чи залишається актуальною тема функціонування "Чорноморської зернової ініціативи", Кулеба сказав, що "надія вмирає останньою".

"Надія вмирає останньою, скажу так. "Чорноморська зернова ініціатива" вмирає останньою. Але очевидно, що все одно потрібно працювати над альтернативними рішеннями, і саме над ними ми успішно працюємо", - додав він.

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