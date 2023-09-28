Відновлено доступ до безпечної води для 25 000 людей у 36 селах Херсонської області

Канадсько-Українська Фундація (КУФ) та Конґрес Українців Канади (КУК) у рамках спільної ініціативи - Український гуманітарний заклик (УГЗ) - забезпечили 36 селам Бериславського району Херсонської області вздовж річки Дніпро доступ до безпечної води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, КУФ та КУК надали грант Українському Конґресовому Комітету Америки (УККА) у розмірі 50 тисячі доларів, який придбав та достав 40 заглибних водяних помп та 60 1000 -літрових баків для води для місцевих громад.

"Села, які отримують цю допомогу, є одними з найменш забезпечених гуманітарною допомогою в цьому регіоні, насамперед через їхню небезпечну близькість до російських військ, а деякі з них розташовані всього за кілька сотень метрів від лінії фронту", - зазначив голова правління Канадсько-Української Фундації (КУФ) Віктор Гетьманчук.

Росія невпинно атакує цивільну інфраструктуру в Херсонській області, залишаючи багато сіл без безпечного водопостачання. До звільнення регіону від російської окупації водонапірні помпи та башти були пошкоджені, зруйновані та викрадені окупаційними військами.

Додатковою проблемою, з якою стикаються постраждалі громади, є відсутність регулярного водопостачання для посівів і присадибних ділянок, що призводить до низьких врожаїв. Попри те, що ці громади вже змушені протистояти щоденним російським ракетним обстрілам, руйнування водопостачання - лінії життя цих сільських громад - додає ще одну загрозу їхньому виживанню.

Кошти для реалізації цього проєкту були зібрані під час сніданку зі збору коштів, на якому 27 червня виступив почесний посол Канади в ООН з 2020 року Боб Рей.

"Ця допомога забезпечує довгострокову стійкість громад. Разом ми суттєво впливаємо на життя тисяч українців, які постраждали від війни. Однак наша робота ще далеко не завершена. Ми продовжуватимемо відстоювати права цих громад і прагнути до майбутнього, в якому доступ до чистої води буде гарантований для всіх", - сказав Віктор Гетьманчук.

Український гуманітарний заклик (УГЗ) було започатковано в січні 2022 року Конґресом Українців Канади (КУК) та Канадсько-Українською Фундацією (КУФ) для швидкої та ефективної координації надання гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від повномасштабного вторгнення Росії в Україну, включно з наданням допомоги переміщеним особам у Європі та Канаді.

На сьогодні Український Гуманітарний Заклик допоміг українцям на суму понад 47 мільйонів доларів США у вигляді харчів, медикаментів, тимчасового житла, психіатричної допомоги, хірургічної допомоги, обладнання для пожежників, індивідуальних аптечок, машин швидкої допомоги, генераторів та багатьох інших видів допомоги.