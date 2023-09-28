ЗСУ закріплюються на рубежах біля Вербового на Запоріжжі, росіяни - стоять в обороні, за добу ліквідовано 171 окупанта, - Сили оборони Таврійського напрямку

На Таврійському напрямку наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах, ворог намагається відбити свої позиції.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (військові РФ) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа", – каже Штупун.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1085 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 171 особу (безповоротні - 51, поранені - 120).

Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 ПТРК, 18 БпЛА, 11 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.

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