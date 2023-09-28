Німеччина бере на себе роль лідера, коли йдеться про захист країн Балтії від Росії, - Пісторіус
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на щорічній Балтійській конференції з питань оборони (ABCD) в Естонії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, країни Балтії, союзники по НАТО, можуть бути впевнені в тому, що Німеччина надасть їм військову підтримку, якщо буде потрібно.
"Німеччина бере на себе відповідальність. І Німеччина бере на себе роль лідера", – запевнив Пісторіус.
Він також підтвердив плани щодо розміщення бригади Бундесверу в Литві, які передбачають постійне розміщення в країні чотирьох тисяч військовослужбовців, а також членів їхніх родин, з деталями, які мають бути узгоджені до кінця року.
Також глава міноборони Німеччини запевнив, що його країна готова надавати Україні довгострокову підтримку в її захисті від Росії, а також попередив про жахливі наслідки, якщо російському диктатору Путіну вдасться досягти своїх цілей.
"Ми будемо стояти на боці українців стільки, скільки буде потрібно. Путін використовує підлі, злочинні й нелюдські методи (у веденні війни - ред.)", – константував Пісторіус.