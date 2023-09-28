Під час візиту до США критики швидкості контрнаступу ЗСУ не було, - Кулеба

Під час візиту до США була дискусія щодо того, як розв’язати проблеми, з якими стикаються ЗСУ під час контрнаступу.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Американські військові не на основі коментарів у соцмережах та газетах оцінюють ефективність контрнаступу, а виходячи з реалій поля бою. І вони розуміють: те, чого вдалося досягти українським Силам оборони і на півдні, і на сході – це справжнє військове диво, якщо зважати на всі обставини – мінні поля та домінування Росії в небі. Тому критика швидкості контрнаступу не звучала", - сказав міністр в інтерв'ю виданню.

За словами Кулеби, навпаки, була дуже предметна дискусія щодо того, як вирішити проблеми, з якими стикаються Сили оборони України, щоб воїни могли ще ефективніше рухатися вперед.

"Військові професійніше це прокоментують, але найбільше мені у військовій частині США сподобалося дуже стратегічне орієнтування з боку американців на допомогу Україні у побудові таких Сил оборони, які не тільки можуть перемогти у війні, але й запобігти новим агресіям. Це справжня стратегічна інвестиція у глобальну безпеку", - додав глава МЗС.

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