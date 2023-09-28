"Одна країна, одна родина, одна Росія". На Красній площі готують концерт на честь окупації під гаслом, схожим на гітлерівське

29 вересня на Красній площі у Москві збираються провести концерт на честь річниці дня, коли Росія заявила про "включення" до свого складу території окупованих українських земель на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Це вже четвертий подібний концерт-мітинг, який Росія організовує від початку повномасштабного вторгнення в Україну. На трьох попередніх виступав російський диктатор Володимир Путін. Очікують, що він візьме слово й цього разу.

Урочистості збираються провести під гаслом "Одна країна, одна родина, одна Росія". Воно дуже нагадує гасло нацистської Німеччини: "Один народ, один рейх, один фюрер".

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На концерт набирають масовку. Заплатити за дві години слухання концерту обіцяють 600 рублів (близько 230 грн. - Ред.), також обіцяють видати атрибутику - банери, прапори й транспоранти. Рік тому за участь в подібному концерті платили 1500 рублів (575 грн. - Ред.).

Крім оплаченої масовки, на концерт в якості глядачів залучатимуть студентів. Так, майбутнім стоматологам з державного університету пообіцяли зарахувати час на концерті як волонтерські години - це підвищує шанси безкоштовно вступити до ординатури.

В концерті заявлена участь гурту "Любе", Поліни Гагаріної, Олега Газманова, Валерії, Миколи Баскова, Григорія Лепса, Лариси Доліної, Олександра Розенбаума, а також інших артистів. В тому числі Леоніда Агутіна й Діми Білана, які раніше не брали участі в подібних заходах. Представники цих двох артистів заявили, що 29 вересня їх не буде в Москві.

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Крім концерту на Красній площі, по всій Росії заплановані "патріотичні заходи": виступи артистів, мітинги, автопробіги, виставки.

30 вересня оголошено в Росії "днем воз’єднання" з окупованими українськимии землями. В цей день у 2022 році Володимир Путін та представники окупаційної влади на захоплених територіях підписали в Кремлі "договори про вступ до РФ".