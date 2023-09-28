Росіяни готуються до наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, - Сили оборони

Російські окупаційні війська після певного затишшя готуються до наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що наразі на Лимано-Куп'янському напрямку значно зросла кількість авіаційних ударів противника.

"Таким чином 21 раз він (ворог. - Ред.) застосовував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52 поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва, куди прийшлося найбільше ударів з авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях ЗСУ. Відбулося 2 бойових зіткнення", - розповів він.

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За словами Євлаша, зараз російські загарбники потихеньку починають відновлювати свої бойові зіткнення на цьому напрямку.

"Раніше ми фіксували затишшя. Противник укріплював свої фортифікаційні споруди, закінчував (їх)", - додав офіцер.

Наразі у бій вже долучається 25-та загальновійськова армія РФ.

"Проте ми фіксуємо, що вони мають проблеми із тренуванням військовослужбовців, які зараз беруть участь на Лимано-Куп'янському напрямку. І також проблеми із забезпеченням техніки та особовим складом", - підсумував він.

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