Росіяни готуються до наступу на Куп’янсько-Лиманському напрямку, - Сили оборони
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що наразі на Лимано-Куп'янському напрямку значно зросла кількість авіаційних ударів противника.
"Таким чином 21 раз він (ворог. - Ред.) застосовував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52 поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва, куди прийшлося найбільше ударів з авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях ЗСУ. Відбулося 2 бойових зіткнення", - розповів він.
За словами Євлаша, зараз російські загарбники потихеньку починають відновлювати свої бойові зіткнення на цьому напрямку.
"Раніше ми фіксували затишшя. Противник укріплював свої фортифікаційні споруди, закінчував (їх)", - додав офіцер.
Наразі у бій вже долучається 25-та загальновійськова армія РФ.
"Проте ми фіксуємо, що вони мають проблеми із тренуванням військовослужбовців, які зараз беруть участь на Лимано-Куп'янському напрямку. І також проблеми із забезпеченням техніки та особовим складом", - підсумував він.