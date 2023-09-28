Понад 91 тисяча громадян перемістилися з Донеччини до безпечних регіонів у межах обов’язкової евакуації, - Мінреінтеграції

З Донецької області до безпечних регіонів перемістилися понад 91 тисяча громадян із серпня 2022 року. Серед них – понад 11,5 тисяч дітей і більш як 4 тисячі маломобільних.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Понад рік проводиться обов’язкова евакуація населення Донецької області.

"Наразі обов’язкова евакуація із Донеччини відбувається спеціальним потягом до Житомирської області 1 раз на 8 днів по парних числах. Після прибуття евакуйовані отримують фінансову допомогу від держави у розмірі 3 тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю й 2 тисяч гривень – для дорослих", - зазначили у міністерстві.

Як зазначається, на Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безкоштовних прихистках. Їм надають гуманітарну і психологічну допомогу, а також супровід при оформленні довідки внутрішньо переміщеної особи та виплат ВПО.

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