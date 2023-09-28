Росіяни почали інтенсивніше використовувати ударні дрони, проте вночі була не рекордна кількість "шахедів", - Ігнат

Цієї ночі росіяни застосували не рекордну кількість "шахедів", але атака була потужною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог почав застосовувати більш інтенсивно "шахеди" та інші ударні дрони. Тим паче росіяни мають можливості виготовляти й власну продукцію стосовно ударних безпілотників.

"Тому в цьому плані є дійсно нові виклики та загрози. Ми маємо на них реагувати. Відповідно застосовувати засоби протидії, які можемо собі дозволити на цей час", - додав він.

Військовий не виключає, що "тема ППО завжди буде топовою", бо "ворог, можливо, буде й надалі тероризувати нашу і критичну інфраструктуру, і паливно-енергетичний сектор й інші об'єкти". Ігнат зазначив, що цією ночі була не рекордна кількість безпілотників, які росіяни запустили по території України.

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"Але 44 це близько півсотні й доволі потужна атака. 34 знищено плюс безпілотники оперативно-тактичного рівня минулої доби, шість таких збито", - додав речник Повітряних сил.

Також Ігнат зазначив, що безпілотники оперативно-тактичного рівня є "дуже небезпечною річчю".

"Ми розуміємо, що вони фактично "висять" цілодобово на лінії бойового зіткнення і навіть в тилу. Мається на увазі міста Кривий Ріг, Дніпро, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Там часто спостерігаються БПЛА. Це малошвидкісна, малопомітна та малорозмірна ціль. Дуже важко їх знищувати, небезпека від них дуже серйозна. Оскільки потім до того БПЛА може прилетіти "Ланцет", - пояснив він.

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