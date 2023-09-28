Окупанти на всю ніч перекриють Кримський міст - ремонтуватимуть
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Окупаційна влада Криму повідомила про перекриття мосту з вечора четверга до ранку п’ятниці. Це потрібно для "відновлювальних робіт".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
Рух мостом буде перекрито з 21:00 четверга до 06:00 п’ятниці. Зазначається, що його перекриють у зв'язку з проведенням "відновлювальних робіт".
Нагадаємо, в середині вересня окупанти заявили про відновлення руху ділянкою мосту, що була зруйнована після вибухів 17 липня.