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Ми тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, - "слуга народу" Корнієнко

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Перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі тестується модель переходу до президентської держави.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник.

"Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, з сильним президентом", - сказав Корнієнко під час форуму "Диригенти змін".

Пізніше у коментарях під своїм постом Корнієнко пояснив: "Мова йшла про те, що зараз під час воєнного стану це відбувається, адже Президент – це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється".

Ми тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, - слуга народу Корнієнко 01

Нардепка Пташник зауважила, що під час тестування цієї пропозиції на слухачах форуму "більшість присутніх голосує за підсилення ролі парламенту і лише десь 5-6 рук піднімається в підтримку підсилення ролі президента".

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Ці ******** зелені точно кацапію тут збудувати хочуть.
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Тестировать будут твою дупу в камере. Опять лезете Конституцию поменять?
  • Ан Мур
    зелені навіть не соромляться визнавати, як вони ложили на Конституцію, як вони хочуть перетворити її на клавіші роялю...
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