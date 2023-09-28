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Зґвалтування 14-річної підлітки на Закарпатті: у справі змінять суддю

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феміда
У справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті за клопотанням сторони обвинувачення змінять суддю.

Про це повідомили в юридичній компанії "Юрферм", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Підставою назвали упередженість через дозвіл представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини бути присутньою на закритих судових засіданнях.

Суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Після технічної перерви було оголошено про відвід судді.

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"Таке затягування розгляду справи, звісно, не йде на користь постраждалій дівчині, яка змушена буде перебувати у цьому процесі довше, але команда адвокатів, що її представляють готові працювати, аби зробити подальший процес максимально чутливим та нетравматизуючим для неї", - наголошують юристи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку.

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Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Справа набула суспільного розголосу. Суддя Софілканич, яка призначила умовний термін, три тижні не з'являлася на роботі - спочатку через хворобу, а потім через навчання та відпустку. Скарги на суддю перевірить Вища рада правосуддя.

Прокуратура оскаржила вирок. Після цього Апеляційний суд скасував умовний термін для винних. Справу передали на новий судовий розгляд. Також вона перебуває на контролі омбудсмена.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Victor Elkun d8d06a32
    Це юридична особливість через те, що а ні законодавча влада , а тим більш виконавча влада не має право тиснути на судову ... Згвалтування й тим більш дитини (а 14 років це саме дитина , а не "підлітка") дуже делікатна справа й затягування процесу навіть для дорослої жертви цього злочину нанасить тотальну шкоду психиці . Й кожна додаткова пара вух це додатковий шок для жертви .

    Якщо звинувачення подало апеляцію , то усе заради захисту психіки жертви . В них є підозра , що куратори від ЗЕшобли мають певний інтерес на користь гвалтівників ...
    Тут два злочина по суті , бо навіть добровільний статевий акт з дитиною такого віку вже полягає певний й неумовний термін . А тут йще згвалтування -- а мерзоту засудили на знущальний вирок нібито вони вкрали яблука в маркеті ...
    Тобто є очевидна корупція й адміністративний тиск на суд !!!
  • игорь пупкин f37273bc
    а разве судья еще не отстранена??вот это справедливость в стране!!!
  • Tierre
    Ну так у нас Конституционный суд сделал судей ненаказуемыми, отменив ответственность за заведомо неправомерные решения.
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