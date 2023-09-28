Зґвалтування 14-річної підлітки на Закарпатті: у справі змінять суддю

У справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті за клопотанням сторони обвинувачення змінять суддю.

Про це повідомили в юридичній компанії "Юрферм", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Підставою назвали упередженість через дозвіл представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини бути присутньою на закритих судових засіданнях.

Суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Після технічної перерви було оголошено про відвід судді.

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"Таке затягування розгляду справи, звісно, не йде на користь постраждалій дівчині, яка змушена буде перебувати у цьому процесі довше, але команда адвокатів, що її представляють готові працювати, аби зробити подальший процес максимально чутливим та нетравматизуючим для неї", - наголошують юристи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Закарпатті троє підлітків зґвалтували 14-річну дівчинку.

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Після року розгляду справи суд виніс вирок кривдникам - умовний термін та виплату компенсації. Справа набула суспільного розголосу. Суддя Софілканич, яка призначила умовний термін, три тижні не з'являлася на роботі - спочатку через хворобу, а потім через навчання та відпустку. Скарги на суддю перевірить Вища рада правосуддя.

Прокуратура оскаржила вирок. Після цього Апеляційний суд скасував умовний термін для винних. Справу передали на новий судовий розгляд. Також вона перебуває на контролі омбудсмена.