Нам ця "зернова війна" з Польщею не потрібна, і Варшаві також, - Кулеба

"Зернова війна" не потрібна ні Україні, ні Польщі. Влада налаштована на вирішення ситуації з експортом українських агропродуктів.

Про це інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Історія, майбутнє і безпека просто не залишає нам іншого вибору, як вийти з цієї кризи. Не ми цю кризу створили, і ми абсолютно налаштовані на її припинення. Емоції вирують. До 15 жовтня, до дня виборів у Польщі, температура ще може підійматися. Але ми налаштовані на конструктив", - сказав він.

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За словами міністра, зараз триває робота з Європейською комісією. Україна передала Польщі чіткі сигнали про налаштованість на конструктивне вирішення цієї ситуації.

"Нам ця зернова війна не потрібна, і Польщі теж", - наголосив міністр.

Він наголосив, що на прикладі відносин із Болгарією та Румунією Україна продемонструвала, що "невирішуваних проблем немає".

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"Нагадаю, що на початку кризи навесні цього року було п'ять країн, які запроваджували обмеження. Тепер Болгарія і Румунія знайшли рішення, а інші три країни не знайшли. Причина того, чому не знайшли, очевидно, не тому, що рішень немає. Є якісь інші причини, чому ці рішення не знаходяться", - додав Кулеба.

За його словами, зернову проблему можна вирішити, "було б бажання її вирішувати".

"У нас таке бажання є", - наголосив глава МЗС.

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