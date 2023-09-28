Палата представників США відхилила поправки про скорочення допомоги Україні до проєкту про фінансування, - ЗМІ

27 вересня у Палаті представників Конгресу США більшість республіканців проголосували за продовження підтримки України проти російської агресії до законопроєкту про фінансування Пентагону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Hill.

Так, більшість республіканців у Палаті представників відхилили низку спроб скоротити фінансування допомоги Україні. Вони проголосували проти трьох поправок до законопроєкту про асигнування Пентагону, які могли б обмежити фінансову підтримку України з боку США.

Голосування відбулося більш ніж через два місяці після того, як більша частина учасників засідання Республіканської партії в Палаті представників проголосували проти двох аналогічних поправок до щорічного законопроєкту про асигнування на оборону.

Видання зазначає, що голосування в середу відбулося в той час, коли Конгрес намагається встигнути узгодити проєкт фінансування уряду до 30 вересня, перебуваючи на межі шатдауну.

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Підтримка України стала центральним питанням у дискусіях щодо фінансування уряду. У вівторок, 26 вересня, Сенат підтримав двопартійну резолюцію, яка передбачає виділення 6,15 млрд доларів для України.

"Перша поправка, внесена республіканцем Енді Біггсом (штат Арізона), передбачала скорочення фінансування Ініціативи сприяння безпеці України на 300 мільйонів доларів, тобто на всю суму, закладену в законопроєкті про видатки", - зазначає The Hill.

Палата представників відхилила цю пропозицію 330 голосами проти 104. 117 республіканців виступили проти поправки.

У липні поправка про вилучення 300 мільйонів доларів для України із Закону про бюджетні асигнування на національну оборону (NDAA) провалилася 341 голосом проти 89.

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Це положення стало джерелом суперечок на засіданні Республіканської партії в Палаті представників цього місяця.

Минулого тижня спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті заявив, що вилучить ці гроші із законопроєкту про витрати та проведе окреме голосування. Представниця республіканців Грін та деякі інші від партії висловили занепокоєння щодо продовження фінансової підтримки Києва.

Пізніше Маккарті відмовився від своєї обіцянки, оголосивши, що гроші залишаться в законопроєкті після того, як визнав, що інший проєкт з фінансування Державного департаменту та закордонних операцій також включає допомогу Україні.

"Хоча законопроєкт про фінансування Пентагону не допоможе уникнути призупинення роботи уряду і навряд чи пройде через контрольований демократами Сенат, голосування відбулося в той час, коли Верхня палата готується прийняти та направити до Палати представників свій тимчасовий законопроєкт, який містить допомогу Україні", - уточнює ЗМІ.

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Водночас Палата представників також переважною більшістю голосів відхилила поправку від республіканця Метта Гетца. Він закликав заборонити надання Україні допомоги у сфері безпеки. Проголосували 339 проти 93. Також Палата відхилила поправку (внесену Гетцом - ред.), яка забороняла використання коштів на передачу касетних боєприпасів.

Ця поправка розколола обидві партії: 85 республіканців і 75 демократів підтримали її, тоді як 132 республіканці й 137 демократів проголосували проти.