Євросоюзу пропонують готуватися до можливого розширення до 36 країн, - ЗМІ

У Євросоюзі не виключають розширення до 36 країн-членів, для цього починають обговорювати необхідність внутрішньої підготовки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться в анонсі неформальної зустрічі міністрів, опублікованому головуючою у Раді ЄС Іспанією.

Зустріч відбудеться 28-29 вересня у Мурсії, на ній обговорюватимуть загальні питання і розширення ЄС. Вона також стане певним підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, де питання розширення також буде одним з центральних.

"Головний фокус неформальної міністерської зустрічі у перший день, четвер 28 вересня - необхідність провадити внутрішню підготовку до того, що у ЄС може бути до 36 країн-членів, а також посилювати підтримку країн-кандидатів", – йдеться в анонсі.

За даними видання, під час цієї неформальної зустрічі заплановані кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї. Вони будуть присвячені впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому Євросоюзу для готовності до розширення.

Під час робочого обіду міністри зосередяться на підготовці зустрічі лідерів у Гранаді та обговоренні концепції відкритої стратегічної автономії (OSA) наступного дня, 6 жовтня.

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