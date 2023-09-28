Трамп назвав генерала Міллі "зрадником" і заявив, що той "заслуговує на страту". Міллі обіцяє захистити свою родину
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Трамп звинуватив Міллі в тому, що той нібито спілкувався з Китаєм за його спиною.
У своїй соціальній мережі Truth Social 45 екс-глава Білого дому також розкритикував роль генерала у виведенні американських військ з Афганістану.
"Насправді він мав справу з Китаєм, щоб попередити їх про мислення президента США. Цей вчинок настільки кричущий, що в минулі часи покаранням була б смерть. Результатом цього зрадницького акту могла стати війна між Китаєм і Сполученими Штатами", - заявив Трамп.
За словами Міллі, він є солдатом і готовий померти за конституцію США.
Також він заявив, що "вживе відповідних заходів, щоб забезпечити свою безпеку та безпеку своєї родини".
"Тому я не коментуватиму ці речі безпосередньо. Але я можу сказати вам, що я військовий, солдат, я ніколи не відвернуся від цієї Конституції", - сказав воєначальник.
Також голова Міллі наголосив, що у його дзвінках до Китаю немає нічого недоречного чи зрадливого.