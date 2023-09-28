Трамп назвав генерала Міллі "зрадником" і заявив, що той "заслуговує на страту". Міллі обіцяє захистити свою родину

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив голову об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі в "зраді" і заявив, що той "заслуговує на страту", адже нібито спілкувався з Китаєм за його спиною. Генерал заявив, що "вживе заходів" для забезпечення безпеки своєї сім’ї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Трамп звинуватив Міллі в тому, що той нібито спілкувався з Китаєм за його спиною.

У своїй соціальній мережі Truth Social 45 екс-глава Білого дому також розкритикував роль генерала у виведенні американських військ з Афганістану.

Читайте: Суд визнав Трампа винним у шахрайстві, тепер проти нього можуть почати провадження, - ЗМІ

"Насправді він мав справу з Китаєм, щоб попередити їх про мислення президента США. Цей вчинок настільки кричущий, що в минулі часи покаранням була б смерть. Результатом цього зрадницького акту могла стати війна між Китаєм і Сполученими Штатами", - заявив Трамп.

За словами Міллі, він є солдатом і готовий померти за конституцію США.

Також він заявив, що "вживе відповідних заходів, щоб забезпечити свою безпеку та безпеку своєї родини".

"Тому я не коментуватиму ці речі безпосередньо. Але я можу сказати вам, що я військовий, солдат, я ніколи не відвернуся від цієї Конституції", - сказав воєначальник.

Також читайте: Наступник Міллі: Браун очолить Об’єднаний комітет начальників штабів США

Також голова Міллі наголосив, що у його дзвінках до Китаю немає нічого недоречного чи зрадливого.