Форум оборонних індустрій відбудеться "за кілька днів" у Києві, - Кулеба

У столиці найближчими днями відбудеться Форум оборонних індустрій. 165 компаній із 26 країн світу підтвердили участь у заході.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це наша ініціатива, бо ми розуміємо, що потрібно думати стратегічно і не можна забезпечувати сталість постачань тільки за рахунок складів. Потрібно забезпечувати за рахунок нарощування виробництва, насамперед в Україні", - зазначив Кулеба.

Міністр розповів, що ідея Форуму народилася в МЗС іще навесні цього року, і нині за дорученням президента України МЗС, Мінстратегпром і Міноборони однією командою працюють над організацією цього заходу. Співпраця з Україною компаній оборонпрому вигідна для них самих, додав він.

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"Ти виробляєш щось з Україною, зміцнюєш Україну, отримуєш досвід до бойового використання цієї зброї і можеш її ще більше вдосконалювати, підвищувати її вартість, плюс втілювати спільні технологічні проєкти. Ми просто, в гарному сенсі цього слова, влучили в "живий нерв" світової політики, бо, на жаль, є часи роззброюватися, а є часи озброюватися. І світ наразі перебуває у фазі, коли доводиться озброюватися, тому що є такі персонажі, як Путін, які живуть категоріями війни, а не миру", - наголосив Кулеба.

Він додав, що Україна створює "політичну парасольку" для Форуму, щоб компанії бачили: те, що вони планують робити разом з Україною, користується політичною підтримкою їхніх урядів, а також ЄС і НАТО.