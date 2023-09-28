На Україну чекає післявоєнна, економічна, фінансова та соціальна депресії, - експерти

В Україні намітилася серйозна демографічна криза, яка посилюється бездіяльністю офіційної влади – все це дає підстави для негативного прогнозу післявоєнного розвитку країни.

Про це у коментарі заявили колишній міністр соціальної політики Павло Розенко та економіст, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, передає Цензор.НЕТ.

За словами Павла Розенка, з початку війни з України виїхали мільйони українців, що у масштабах країни стало дуже серйозною проблемою.

"У нас демографічна криза, яка пов'язана з низькою народжуваністю та високою смертністю. Це факт і це означає, що демографічна яма у нас досить велика. І це питання не лише післявоєнного розвитку України. Це та яма, яка наздоганятиме всіх нас, нашу державу на довгій дистанції: 15, 20, 25, 30 років і далі", - наголосив він.

Все це, зазначає співрозмовник, становить величезну національну небезпеку для України. Ситуація посилюється тим фактом, що влада не приділяє проблемі відтоку населення достатньої уваги, даючи при цьому порожні обіцянки та надії.

Читайте: Війна Росії проти України має трагічні наслідки для всієї глобальної економіки, - глава МВФ Георгієва

"Коли нам говорять про те, що ось війна закінчиться, і одразу сюди підуть мільйони, мільярди інвестицій, що сюди прийдуть іноземні інвестори і все класно працюватиме, мені здається, якщо все триватиме так, як зараз триває, мається на увазі, з точки зору ставлення влади до цієї ситуації, – то на нас чекає серйозна післявоєнна економічна, фінансова та соціальна депресії", - пояснив він.

На думку Розенка, влада живе у своєму "райдужному світі" замість того, щоб уже зараз зайнятися питанням повернення людей, що поїхали. Водночас різке старіння населення, відтік працездатних громадян та поява великої кількості інвалідів через війну буде тяжким тягарем на бюджет країни, звертає увагу співрозмовник.

Такої ж думки дотримується і Борис Кушнірук. Експерт зазначає: з початком масового відтоку населення Україна зіткнулася з дуже серйозним викликом – демографічним.

"Я думаю, що демографічна катастрофа – це головна катастрофа, яку ми спостерігаємо. Не руйнування. Все це відновлюється, а демографію ми відновити не зможемо за жодних обставин. І це проблема", - наголосив він.

Крім того, Україна зіткнулася з проблемою старіння нації, звертає увагу Кушнірук.

Читайте також: Військова економіка РФ відновлюється після удару, спричиненого санкціями, - Bloomberg

"Це сукупність факторів, які говорять про те, що у нас народжуваність падає, відповідно, середня тривалість життя зменшується. Людей молодого віку дедалі менше, йде, безперечно, старіння нації. І далі ситуація ще погіршуватиметься, на жаль", - упевнений він.

Економіст наполягає: демографічна криза неминуче вплине на економіку України.

"Чим менше населення країни, тим менше у неї можливостей для зростання ВВП. Це є об'єктивна реальність. Якщо ми хочемо забезпечити стійке зростання без зростання чисельності населення, причому не старого населення, а працездатного віку, без цього нічого не буде", - пояснив він.

Кушнірук вважає, що вже зараз влада України має здійснити низку дій для повернення українських біженців додому. Проте, додав він, Україна не зможе впоратися поодинці - для відновлення економіки доведеться залучати мігрантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна Росії проти України підштовхнула інфляцію в Європі. Найгірше ще попереду, - Швейцарський нацбанк