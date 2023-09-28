Нацгвардійці закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку, - Уршалович

На півдні України росіяни намагаються уповільнити наступ підрозділів Національної гвардії.

Про це під час брифінгу повідомив представник Нацгвардії Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом тижня російські окупанти завдали 12 авіаційних ударів, 22 удари дронами-камідкадзе та майже 515 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ.

"Разом з тим штурмові загони 15-ї бригади оперативного призначення мають успіх в південному напрямку. Продовжують вичавлювати ворога із займаних позицій. Закріплюються на досягнутих рубежах", - додав представник Нацгвардії.

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