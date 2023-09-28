Наразі відкрилися реальні можливості, щоб запровадити санкції проти атомної енергетики Росії, - МЗС

Міністерство енергетики України спільно з Westinghouse розробили нове пальне - замінник для пального з РФ, тому Україна допомогла "зняти з цієї голки" країни, які гальмували санкції через залежність своєї атомної енергетики від Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні відкрилися реальні можливості для ухвалення санкцій проти російської атомної енергетики. Тому що Westinghouse спільно з Міністерством енергетики України розробили нове пальне, замінник для російського пального. Це означає, що ми разом "зняли з цієї голки" країни, які гальмували ці санкції через залежність своєї атомної енергетики від Росії. Тепер ми цю тему будемо актуалізувати. Вона не буде простою все одно, тому що це багатомільярдний бізнес і питання енергетичної безпеки конкретних країн. Але будемо далі штовхати", - пояснив міністр.

За його словами, Росія має завжди відчувати зростання тиску і закриття каналів обходу санкцій, щоб вона не могла "адаптуватися до санкцій".

Саме тому у новому пакеті санкцій від ЄС зосередилися на боротьбі з обходом санкцій для російських компаній.

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"Це було зроблено з двох причин. Перша, тому що це важливо саме собою. А друга, тому що потенціал підвищення тиску обмежився через об’єктивні причини. Втім, що ми бачимо? Зростання виробництва ракет у Росії є. Альтернативні канали постачання потрібних для російської економіки товарів, номенклатури працюють. Нафта продається", - пояснив глава МЗС.

Кулеба застеріг, що якщо нічого з цим не робити, російська економіка відновлюватиметься, а ЗС РФ будуть мати нове озброєння. Таким чином в Україні будуть руйнування об'єктів.

"Але зупинити виробництво Росією нових ракет і дронів, чи хоча б суттєво його загальмувати - це набагато дешевше, ніж давати Україні гроші на відновлення після цих атак. Тому розмова з партнерами якраз про це: закриття каналів і підвищення санкційного тиску, насамперед секторального", - наголосив очільник МЗС.

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