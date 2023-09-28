"Кадирівець" Агмерзоєв катував військовополонених та вимагав гроші у їхніх рідних після окупації Мелітопольського району, - СБУ

Російському окупанту Зелімхану Агмерзоєву, який причетний до катувань військовополонених та цивільних на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Полковник Зелімхан Агмерзоєв - командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці. Після захоплення Мелітопольського району він сформував та очолив каральні загони, які проводили репресії на території громади.

"За наказом Агмерзоєва його підлеглі жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів. При цьому під час тортур він особисто телефонував близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими та викраденими людьми.

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Задокументовано, що Агмерзоєв вимагав 500 тис. грн з дружини військового ЗСУ, який потрапив у полон рашистів під час боїв на південному фронті. У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити українського полоненого.

Крім цього, фігурант вимагав 20 тис. американських доларів від близьких двох викрадених мешканців району. За цю суму він "гарантував" припинити знущання та відпустити потерпілих додому", - йдеться в повідомленні.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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