На Бахмутському напрямку за добу ЗСУ ліквідували 134 окупанти, знищили 4 "Гіацинти" та 7 складів ворога, - Східне угруповання військ

Противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення у зоні відповідальності Східного угруповання військ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"За минулу добу на Бахмутському напрямку понад 500 разів противник гатив зі своїх артилерійських систем як ствольних, так і реактивних. Застосовував 4 рази свою армійську і тактичну авіацію, відбулось 5 бойових зіткнень. Нам вдалося ліквідувати 134 окупанти на цьому напрямку та низку артилерійських систем і важких броньованих систем противника - це і БМП, це і "Нона-С", "Мста-Б", також 2С7 "Піон" - одна з найпотужніших установок, яка є на озброєнні в російської федерації. Також знищили 4 "Гіацинти" та 4 гармати "Д-30", - зазначив Євлаш.

За його словами, минулого дня наші війська знищили приблизно з дивізіон ворожих артилерійських систем на цьому напрямку.

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"Крім цього, також виявлено і склади з боєприпасами РФ. Наприклад, за минулу добу на Бахмутському напрямку було знищено 7 складів. Постійно працюють наші підрозділи РЕБ. За минулу добу 258 завдань БПЛА противника було зірвано, також знищено 4 FPV дрони, 3 БПЛА типу ZALA та "Орлан-10", - додав Євлаш.