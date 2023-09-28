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Рівень злочинності за час війни знизився на 10-15%, - Клименко

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клименко,ігор
Попри зниження рівня злочинності спостерігається зростання кількості шахрайств.

Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни з сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів впала на 10-15 відсотків", - розповів міністр.

За словами Клименка, водночас наразі спостерігається ріст шахрайств. Тому, зараз проходить розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Також посилюється обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ.

"Ще одним викликом є боротьба з розповсюдженням наркотиків. Тому, разом з партнерами наразі оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю. Його увага спрямована в першу чергу на великі злочинні організації, що безпосередньо впливають на виробництво і розповсюдження наркотичних речовин", - йдеться в повідомленні міністерства.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Попри зниження рівня злочинності спостерігається зростання кількості шахрайств

    Це як? Шахрайство перестало бути складовою злочинності?
  • alex1960
    а корупція це злочин чи ні?
  • акаб акабіч
    "тупий, як мусор" - це не міф, це факт.
    готуються, мабуть, текст пишуть. І все одно примудряються протирічити собі в одному абзаці.
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