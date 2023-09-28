НАТО у Литві розмістить літаки спостереження AWACS, які можуть виявляти ракети за сотні кілометрів
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі НАТО.
Перший з двох літаків прибуде до Литви у четвер, 28 вересня, і виконуватиме місії з моніторингу російської військової активності поблизу кордонів Альянсу. Також прибудуть 150 військовослужбовців.
"Загарбницька війна Росії проти України посилила нашу увагу до середовища безпеки в регіоні Балтійського моря", – сказав виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.
За його словами, AWACS можуть виявляти літаки й ракети за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО.
З лютого 2022 року літаки НАТО AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.
"Я дякую Литві за те, що вона приймає у себе цей літак. Це важливий внесок у нашу спільну безпеку", – наголосив Вайт.
Зазначимо, що AWACS базуються на літаках "Боїнг-707" і завдяки своїй радіолокаційній структурі здатні знаходити та ідентифікувати інші літаки на відстані понад 400 кілометрів.