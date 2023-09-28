Присутність "вагнерівців" у Бахмуті є елементом стримування мобілізованих росіян, - Східне угруповання військ

Присутність "вагнерівців" у Бахмуті є залякуванням, оскільки вони відомі своїми каральними операціями, а також є елементом стримування для мобілізованих росіян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону сказав начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

"Так, вони ("вагнерівці". - Ред.) є на різних посадах – на інструкторських, можливо, якихось командних. Тут більше відіграє роль навіть інформаційний вплив, бо це така лякалка... Це таке залякування, бо вони відомі своїми каральними операціями. Це, можливо, елемент стримування "мобіків" та відволікання уваги від провалів на Кліщіївці", - сказав речник.

Він наголосив, що ЗСУ зруйнували легенду про "Вагнер". Тож говорити про "тактичний перелом" не варто, присутність "вагнерівців" - це поодинокі випадки.

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