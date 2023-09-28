Росія з 2014 року здійснила 534 злочини проти об’єктів культурної спадщини України

Починаючи з 2014 року, РФ здійснила 534 злочини проти об’єктів культурної спадщини України. Зокрема 334 порушення зафіксовано на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Луганської, Запорізької та Донецької областей.

Про це заявила проєкт-менеджерка Кримського інституту стратегічних досліджень Ельміра Аблялімова-Чийгоз на пресконференції у Києві під час презентації сайту з документування порушень проти культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми маємо досить велику базу даних проти культурної спадщини України. Загалом зафіксовано 534 порушення, здійснені російськими загарбниками. З них по Криму зафіксовано 200 порушень, 334 на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Луганської, Запорізької та Донецької областей", - сказала вона.

За її словами, серед основних злочинів є "привласнення об'єктів культурної спадщини, використання у мілітарних цілях, переміщення культурних цінностей з окупованих територій, грабунок музеїв, незаконні археологічні роботи, модифікація і перебудова пам'яток та деконтекстуалізація історичних об'єктів".

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Проєкт-менеджерка наголосила, що "масштаби культурних втрат, що завдала повномасштабна військова агресія Росії в Україні, можна порівняти з гуманітарною катастрофою, наслідки якої з кожним роком і з кожним десятиліттям відчуватимуться все гостріше".

Наразі найголовнішим завданням є системна робота з документування цих злочинів.

Приклади усіх цих злочинів на тимчасово окупованих територіях України фахівці CISS виклали на своєму оновленому сайті.

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