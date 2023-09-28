Росіяни не полишають спроб захопити Мар’їнку, - Сили оборони

Російські окупаційні війська не полишають спроби взяти Мар’їнку Донецької області. За минулу добу відбулося 13 боєзіткнень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"­Ворог не полишає спроб взяти Мар’їнку. За минулу добу ми там зафіксували 13 боєзіткнень з боку ворога, його невдалих спроб. Атакує він в основному невеличкими групами, десь до відділення, без техніки. Також ворог намагається відбити втрачені позиції в районі Роботиного", - зазначив речник.

На Шахтарському напрямку особливих змін немає. Там продовжується контрбатарейна боротьба, ЗСУ нищить склади ворога. За 2 останні доби наші війська знищили 11 складів різного рівня.

Також речник розповів, що ворог продовжує укріплювати свої позиції та зводить додаткові позиції.

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"Ворога не потрібно недооцінювати. Він досить грамотно в інженерному плані розставляє ці позиції, і насичує свою оборону протитанковими засобами, тому з технікою досить важко воювати", - додав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.