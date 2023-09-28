Росіяни не полишають спроб захопити Мар’їнку, - Сили оборони
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"Ворог не полишає спроб взяти Мар’їнку. За минулу добу ми там зафіксували 13 боєзіткнень з боку ворога, його невдалих спроб. Атакує він в основному невеличкими групами, десь до відділення, без техніки. Також ворог намагається відбити втрачені позиції в районі Роботиного", - зазначив речник.
На Шахтарському напрямку особливих змін немає. Там продовжується контрбатарейна боротьба, ЗСУ нищить склади ворога. За 2 останні доби наші війська знищили 11 складів різного рівня.
Також речник розповів, що ворог продовжує укріплювати свої позиції та зводить додаткові позиції.
"Ворога не потрібно недооцінювати. Він досить грамотно в інженерному плані розставляє ці позиції, і насичує свою оборону протитанковими засобами, тому з технікою досить важко воювати", - додав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.