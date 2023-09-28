Удари по Чорноморському флоту РФ демонструють, що Путін втратив контроль над війною, - міністр оборони Великої Британії Шеппс

Міністр оборони Великої Британії наголосив, що удари по Чорноморському флоту РФ показують, що Росія ослабла, а диктатор Путін втратив контроль над війною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу британського уряду.

"Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і, як наслідок, Росія ослабла. Цей візит, разом з моїми візитами влітку, зміцнив моє переконання в тому, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці цього шляху", - сказав він.

Шеппс нагадав, що Велика Британія підготувала десятки тисяч українських солдатів, доставила сотні тисяч боєприпасів і надала мільйони фунтів стерлінгів економічної та гуманітарної допомоги.

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