Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом: Обговорили із Зеленським допомогу ЗСУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.
Під час переговорів із генсеком НАТО президент Володимир Зеленський обговорив перебіг бойових дій в Україні, а також військову допомогу Збройним силам.
"Радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Україна вже захищає спільний простір свободи, що об’єднує всіх членів НАТО, і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв’язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту", - цитує президента Укрінформ.
Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу та підкреслив, що результати співпраці з НАТО очевидні. Зокрема, створені й успішно діють "танкова", "авіаційна" та інші коаліції, які посилюють український захист.
Президент розповів також про співпрацю у різних сферах – від розвідки до кіберзахисту. Україна успішно використовує та вдосконалює тактику використання зброї Альянсу, ефективно взаємодіють інституції.
Глава держави зазначив, що з генсеком НАТО обговорив усі ключові оборонні питання, які потребують уваги, ситуацію на полі бою та потреби українських військових.
"Упевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала", - додав він.