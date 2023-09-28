Столтенберг прибув до Києва з неоголошеним візитом: Обговорили із Зеленським допомогу ЗСУ. ФОТОрепортаж

До Києва з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Obozrevatel.

Під час переговорів із генсеком НАТО президент Володимир Зеленський обговорив перебіг бойових дій в Україні, а також військову допомогу Збройним силам.

"Радий вітати в Україні генерального секретаря НАТО, радий нашій змістовній розмові. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників, і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Україна вже захищає спільний простір свободи, що об’єднує всіх членів НАТО, і перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв’язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту", - цитує президента Укрінформ.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу та підкреслив, що результати співпраці з НАТО очевидні. Зокрема, створені й успішно діють "танкова", "авіаційна" та інші коаліції, які посилюють український захист.

Президент розповів також про співпрацю у різних сферах – від розвідки до кіберзахисту. Україна успішно використовує та вдосконалює тактику використання зброї Альянсу, ефективно взаємодіють інституції.

Глава держави зазначив, що з генсеком НАТО обговорив усі ключові оборонні питання, які потребують уваги, ситуацію на полі бою та потреби українських військових.

"Упевнений, ми можемо і надалі тиснути на агресора так, щоб Росія лише відступала і втрачала", - додав він.

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