Волонтерка Ярова звернулась до Умєрова із закликом терміново розблокувати роботу Міністерства оборони

27 вересня на засідання Кабміну призначили трьох із шести заступників Міністра оборони – з фінансів, з питань соціального захисту, з питань цифрового розвитку. Не призначили з тилового забезпечення, з озброєння та міжнародних відносин. Через це роботу за ключовими напрямами буквально заблоковано.

Про проблеми, які гостро постали в Міноборони, повідомила волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, робота Міністерства оборони за напрямкам тил, зброя, міжнародна допомога заблокована. Платежі за цими напрямками не проводяться. Це означає, що постачальники не отримують кошти за товар, не можуть зареєструвати податкові накладні аби сплатити ПДВ в бюджет. Торги через ProZorro хоч і відбуваються, але підписувати угоди немає кому. І довіреності на начальників департаментів закінчуються в кінці місяця.

Ярова зазначила, що також призупинена дія наказу 375 Міністерства оборони "Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб Збройних Сил України". Новий міністр оборони Умєров не підписує прийомку. Така ж ситуація по зброї: заблоковано все. Кабмін додатково виділяє з резервного фонду для тилового забезпечення 2 мільярди гривень для формування мінімальних резервів. Однак зараз вони не можуть бути використані, бо немає кому підписати листа.

Волонтерка публічно звернулась до новопризначеного Міністра Рустема Умєрова та закликала терміново розблокувати роботу Міноборони.

"Пане Міністре, я при зустрічі можу розказати всі ризики. Ми можемо знайти шляхи їх подолання. Ми ще можемо врятувати ситуацію. Давайте проведемо зустріч і обговоримо. Бо буде біда", - написала Ярова.

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