Наступного тижня до України прибуде делегація Єврокомісії для обговорення плану реформ

Наступного тижня Україну відвідає делегація Європейської комісії для обговорення плану реформ для фінансування на наступні чотири роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на Другому форумі для країн-кандидатів на вступ до ЄС.

"Наступного тижня мої колеги з (Європейської. – Ред.) комісії приїздять до Києва, щоб обговорити план реформування України як основу для фінансування на наступні чотири роки", – сказала вона.

Матернова також зауважила, що через запит народу України на зміни держава робить фундаментальні кроки з реформування під час війни.

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