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Наступного тижня до України прибуде делегація Єврокомісії для обговорення плану реформ

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єврокомісія
Наступного тижня Україну відвідає делегація Європейської комісії для обговорення плану реформ для фінансування на наступні чотири роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на Другому форумі для країн-кандидатів на вступ до ЄС.

"Наступного тижня мої колеги з (Європейської. – Ред.) комісії приїздять до Києва, щоб обговорити план реформування України як основу для фінансування на наступні чотири роки", – сказала вона.

Матернова також зауважила, що через запит народу України на зміни держава робить фундаментальні кроки з реформування під час війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До України прибула новий посол Європейського Союзу Матернова

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Сергей121
    Боже! Допоможи нам з допомогою справжніх друзів з ЄС поламати хребтину отому ЗЕрмаку і повернутись знову до реформ і дороги до цивілізованого світу!
    Своїх "на 100% парнєй" вони ж точно не бояться і самі їх розсовують по всім силовим структурам, то може хоч умовний дрин з ЄС і Штатів допоможе "просвітлити" їм пам'ять.
  • Валентин Пруденко
    Вони сповна розуму чи взагалі притомні?! Які реформи? З ким обговорювати? З московською агентурою в особі єрмака та інших, яка вже навіть не ховається? Чи з її кримінальними поплічниками на кшталт колі колі-каклєти?
  • Сергей Бойко e1d0fdc0
    США вставили пистон Зеленскому , вот и с ЕС приедут встаят пистон. Очень правильно , по больше и почаще вставляйте .
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