Наступного тижня до України прибуде делегація Єврокомісії для обговорення плану реформ
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Наступного тижня Україну відвідає делегація Європейської комісії для обговорення плану реформ для фінансування на наступні чотири роки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова на Другому форумі для країн-кандидатів на вступ до ЄС.
"Наступного тижня мої колеги з (Європейської. – Ред.) комісії приїздять до Києва, щоб обговорити план реформування України як основу для фінансування на наступні чотири роки", – сказала вона.
Матернова також зауважила, що через запит народу України на зміни держава робить фундаментальні кроки з реформування під час війни.