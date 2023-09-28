Необхідно починати вже зараз, в умовах бойових дій, підготовку реформ та відновлення України після війни, - спецпредставниця США Пріцкер

Для того, щоб відновлення України відбувалося відповідно до кращих міжнародних практик і були інвестиції від США, потрібні реформи, що забезпечують транспарентність і підзвітність.

Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За її словами, американські приватні компанії хотіли б інвестувати в українську енергетику, будівництво житла, інфраструктуру, сільське господарство, транспорт та гірничодобувну промисловість, але для цього Україна має провести реформи, спрямовані на покращення підзвітності та транспарентності, щоб зробити такі інвестиції безпечними.

"Ключовим завданням є забезпечення того, щоб відновлення відбувалося відповідно до кращих міжнародних практик, і це включає реформи, що забезпечують транспарентність і підзвітність. Таким чином, реформи та відновлення йдуть пліч-о-пліч. Їх необхідно починати вже зараз, навіть в умовах війни й бойових дій, що триває", - наголосила Пріцкер.

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Вона додала, що потенціал України "надзвичайно великий". Пріцкер відзначила такі галузі, як сільське господарство, енергетику, металургію та гірничодобувну промисловість та видобуток найважливіших корисних копалин.

За словами спецпредставниці США, з моменту її призначення на посаду вона зустрілася з 30 приватними компаніями, які бажають взяти участь у реконструкції України.

"Всі бачать можливості, і я дійсно була вражена інтересом приватного сектора до України", - додала вона.

Водночас Пріцкер наголосила, що Україні необхідно внести зміни у законодавство та налагодити партнерство уряду з приватним сектором.

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