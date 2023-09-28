Зеленський про зустріч зі Столтенбергом: Обговорили можливість постачання додаткових систем ППО Україні

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Єнсом Столтенбергом обговорив можливість постачання додаткових систем ППО Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окремо обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України й у цьому зв’язку обговорили можливість постачання додаткових систем ППО державами-членами. Генеральний секретар погодився докласти своїх зусиль для допомоги, для підтримки нас у цьому питання, для мобілізації держав-членів Альянсу", - сказав президент.

Зеленський також розповів про масовані атаки росіян території України дронами-камікадзе та наголосив на необхідності допомоги від партнерів для захисту від російського терору.

"Лише за минулу ніч російські терористи використали більш ніж 40 "Шахедів". І так майже щоночі. В умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, проти наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна й відповідна інтенсивність тиску на Росію та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші з вами спільні цінності зрештою виграли", - додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні з неоголошеним візитом до Києва прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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