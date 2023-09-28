Росіяни модифікували "шахеди": змінили двигун, корпус та маркування

У нових "шахедах" інша країна-виробник двигуна, композитний фюзеляж замість цільнолитого й інше маркування.

Про це розповів представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на АрміяInform. Він показав "оновлену" версію Shahed-136.

"Власне, вони всі ідентичні тим, які мав даний дрон-камікадзе в попередніх комплектаціях. За винятком двигуна. Щоправда, йдеться лише про зміну країни-виробника - можливості MicroPilot UAV Flight Control Systems MD550 такі ж самі, як і в попереднього Mado MD550", - розповів Рудик.

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Також змінився спосіб виготволення корпусу. До літа 2023 року у "шахедів" були цільнолиті корпуси, теперішня модифікація має композитний фюзеляж. Змінилося маркування - іншими стали шрифт та серія.

Окрім корпусу, змін зазнав його наповнювач. Якщо раніше використовувалися друковані "соти", то тепер - цілком щільний матеріал, схожий на монтажну піну.

"Дослідження нашого Центру показали, що функціонально обидва типи наповнювача не відрізняються. Припускаємо, така заміна зумовлена прагненням зменшити витрати на виготовлення, так би мовити, зовнішньої оболонки баражуючого боєприпасу", - пояснив Рудик.

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При цьому зміни не призвели до модернізації тактико-технічних характеристик Shahed-136.

"На перший погляд, ця трансформація має косметичний характер. Однак, вона може свідчити про прагнення росіян налагодити серійне виробництво даного БПЛА", - підсумував офіцер.



