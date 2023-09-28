Наразі немає факту продажу іранських балістичних ракет Росії, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський прокоментував можливий продаж іранських балістичних ракет Росії.
Про це глава держави заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зеленський зазначив, що наразі є інформація про те, що це можливо, однак відповідні органи повідомляють, що поки що немає самого факту продажу ракет Іраном до Росії.
"Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231 Іран може домовитись з Росією про передачу ракет. Йдеться про балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.