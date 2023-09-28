Байден зустрінеться з лідерами ЄС, щоб обговорити подальшу допомогу Україні

Американський президент Джо Байден зустрінеться 20 жовтня з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на саміті США - ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Євросоюз підтвердив проведення 20 жовтня чергового саміту ЄС - США.

"Президент Байден прийме президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у Білому домі в п'ятницю, 20 жовтня 2023 року, на другому саміті США – ЄС з моменту вступу на посаду президента Байдена", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається. на саміті будуть обговорювати тісну співпрацю США та Євросоюзу, "включаючи наше спільне зобов'язання підтримувати Україну, яка захищає свій суверенітет, і змусити Росію заплатити за її агресію".

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На саміті також просуватимуть зусилля США та ЄС, спрямовані на прискорення розвитку глобальної економіки чистої енергії, заснованої на безпечних, стійких ланцюгах поставок, і продовжуватимуть співпрацю в галузі критично важливих і нових технологій, в тому числі в галузі цифрової інфраструктури та штучного інтелекту.

Також лідери переглянуть спільні заходи щодо посилення економічної стійкості та вирішення пов'язаних з цим викликів.