НАТО не відреагувало на падіння російських дронів у Румунії, бо це не був напад, - Столтенберг

НАТО не вчинило жодних дій у зв’язку з падінням російських дронів або їх уламків у Румунії та Польщі, оскільки це не було навмисною атакою на країну-союзника Альянсу.

Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У нас немає ознак того, що це (падіння уламків дронів на територію Румунії. - Ред.) було навмисною атакою на країну-союзника НАТО", - сказав він.

Генсек додав, що у зв'язку з поточними подіями Альянс посилює свою присутність на східному фланзі, зокрема шляхом перекидання до Румунії кількох винищувачів для патрулювання повітряного простору.

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Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.

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МЗС Румунії викликало через падіння уламків дронів російського посла.

В НАТО заявили, що не бачать ознак навмисного нападу Росії на Румунію.