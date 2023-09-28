НАТО не відреагувало на падіння російських дронів у Румунії, бо це не був напад, - Столтенберг
Про це генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"У нас немає ознак того, що це (падіння уламків дронів на територію Румунії. - Ред.) було навмисною атакою на країну-союзника НАТО", - сказав він.
Генсек додав, що у зв'язку з поточними подіями Альянс посилює свою присутність на східному фланзі, зокрема шляхом перекидання до Румунії кількох винищувачів для патрулювання повітряного простору.
Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
13 вересня у Румунії знову виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України.
МЗС Румунії викликало через падіння уламків дронів російського посла.
В НАТО заявили, що не бачать ознак навмисного нападу Росії на Румунію.