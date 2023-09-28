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Групи Легіону "Свобода Росії" зараз працюють на території Бєлгородської області РФ, бій триває

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свобода,росії,легіон
Воїни Легіону "Свобода Росії" наразі проводять операції на території Бєлгородської області РФ.

Про це йдеться у заяві Легіону, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед Легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", - йдеться в повідомленні.

Раніше в оперативному штабі Бєлгородської області заявили про бій між прикордонниками РФ та "українською ДРГ" на лінії розмежування.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • IgorYakovlevich
    Залужний, прочитавши Ваш пост, вже тричі до Вас дзвонив, але не додзвонився. Передзвоніть йому якомога скоріше, це ж питання оборони держави.
  • Олена Тихонова b920a9e0
    Ви ідею в генштаб не подали.
  • Alex R f60aba4c
    в масквабаде вообще фиолетово на то, что происходит не в масквабаде. там или захватывать областной центр или не тратить время на "работу в области"
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