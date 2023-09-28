Групи Легіону "Свобода Росії" зараз працюють на території Бєлгородської області РФ, бій триває

Воїни Легіону "Свобода Росії" наразі проводять операції на території Бєлгородської області РФ.

Про це йдеться у заяві Легіону, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Бєлгородської області. Серед Легіонерів поранених та загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни. Йде бій, усі деталі після", - йдеться в повідомленні.

Раніше в оперативному штабі Бєлгородської області заявили про бій між прикордонниками РФ та "українською ДРГ" на лінії розмежування.

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