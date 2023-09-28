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Марченко про міжнародну допомогу: Охочих виділяти Україні кошти все менше

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Все менше країн Заходу хочуть продовжувати фінансувати потреби бюджету України. Але Київ має багато аргументів, щоб вимагати підтримку.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Охочих виділяти кошти все менше і менше. Але це не означає, що коштів не буде. І це не означає, що ми припинили працювати", - сказав він.

За його словами, у цьому році Україна гарантовано отримає близько 42 млрд доларів для фінансування зовнішніх потреб дефіциту бюджету. Він висловив сподівання, що українська влада зможе зробити, щоб це було гарантовано і в наступному 2024 році.

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"Це не просто, це складно. З кожним місяцем багато питань щодо того наскільки платники податків тих країн готові нас фінансувати", - розповів міністр фінансів.

Він зазначив, що це діалог, та дискусія. "Ми показуємо переваги, ми показуємо що буде, якщо вони не будуть давати нам кошти. Ми показуємо наслідки й ту шалену роботу, які роблять наші ЗСУ, стримуючи одну з найбільших армій світу. І це також є аргументом", - додав він.

Марченко сказав, що Україна "фактично є форпостом всього цивілізованого демократичного світу, який бореться за цінності, за незалежність".

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"І я вважаю, що в нас є досить аргументів і підстав не просто просити підтримку, а вимагати підтримку. І ми готові робити всі необхідні реформи й заходи для того, щоб ця підтримка надходила вчасно і у повному обсязі", - сказав голова Мінфіну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомоги на суму 41,4 млрд доларів. Така сума закладена в проєкті бюджету.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    А не подскажет ли вот этот ЗЕленоватый поц, пардон, он министр, а почему собственно желающих всё меньше? Может быть дело в том что вы, ЗЕлцные твари, ВОРУЕТЕ аж гай шумит? При чём ведь вы, суки, воруете не просто деньги, вы своим воровством УБИВАЕТЕ солдат и офицеров ВСУ. Может поэтому желающих всё меньше?
  • Diesel_Sasha
    звичайно меньтше - ви ж (узіленскіє) ******* їх як невсебе....
  • piligrim
    мабуть, донори не дуже розуміють, чому вони мають забезпечувати безбідне життя вороватому суддівському корпусу (в т.ч. пенсійного віку), та іншим подібним злиденним...
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