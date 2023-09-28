"Шатдаун" у США сповільнить темпи заміни запасів озброєнь, відправлених в Україну, - Bloomberg

Пентагон має повноваження від Конгресу направити Україні ще на п’ять мільярдів доларів зброї та обладнання з наявних запасів, але у нього залишилося лише 1,6 мільярда доларів.

Про це заявив контролер Міністерства оборони США Майк МакКорд, повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Призупинення роботи уряду США може сповільнити можливості Пентагону замінити ті запаси озброєнь, які були відправлені в Україну.

За словами МакКорда, без додаткового фінансування допомоги Україні Пентагон має повноваження від Конгресу направити Україні ще на п'ять мільярдів доларів зброї та обладнання з наявних запасів, але у нього залишилося лише 1,6 мільярда доларів, щоб укласти контракти з промисловістю і замінити це обладнання.

"Ми могли б легко використати ці 1,6 мільярда доларів уже зараз. Ми накопичуємо їх або тримаємося за них, тому що це моя єдина можливість змінити ситуацію. Це все, що у мене залишилося, оскільки я не знаю, чи отримаємо ми цей додатковий транш і коли ми його отримаємо", - пояснив політик.

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Зазначимо, що у серпні адміністрація президента США Джо Байдена запросила 24 мільярди доларів додаткової допомоги Україні, з яких близько 13 мільярдів доларів - на оборону. Додаткове фінансування зіштовхнулося з опозицією з боку частини республіканців у Палаті представників.

26 вересня у Сенаті США запропонували тимчасовий проєкт фінансування, який передбачає $6 млрд для України. Поки що ця пропозиція не пройшла в Палаті представників, що значно збільшує шанси призупинення роботи уряду цими вихідними, коли урядове фінансування закінчиться, зазначає видання.

"Ви хочете заповнити прогалину і надіслати сигнал про постійний попит на фінансування і контракти промисловості, щоб зберегти це світло, і це те, що нам вже довелося сповільнити, тому що ми побачили, що існує реальна перспектива шатдауну. Тут треба бути трохи обачними, ми не хочемо залишитися без нічого", - уточнив МакКорд.

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Міноборони США зазвичай робить такі попередження про потенційну кризу, коли існує загроза закриття уряду або коли воно зіштовхується з перспективою продовження резолюції, яка заморожує більшість витрат на рівні попереднього року.

Високопосадовці Пентагону, які займаються закупівлями, кажуть, що вони також стурбовані тим, що "шатдаун" може затримати офіційне прийняття систем озброєнь і продукції. Як зазначають посадовці, інспектори Агентства з управління оборонними контрактами, які контролюють цей процес, можуть бути відправлені у відпустку. Підрядники не отримають остаточних платежів без офіційного прийняття, а виробничі лінії можуть відставати.

"Шатдаун може зупинити наші лінії з виробництва боєприпасів, як це сталося у 2013 році. Це було б дуже недалекоглядно в той час, коли ми зосереджені на нарощуванні виробництва боєприпасів для України й з огляду на майбутні потреби в Індо-Тихоокеанському регіоні", - уточнив сенатор, голова комітету з питань збройних сил Джек Рід.

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