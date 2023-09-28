"Шатдаун" у США сповільнить темпи заміни запасів озброєнь, відправлених в Україну, - Bloomberg
Про це заявив контролер Міністерства оборони США Майк МакКорд, повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Призупинення роботи уряду США може сповільнити можливості Пентагону замінити ті запаси озброєнь, які були відправлені в Україну.
За словами МакКорда, без додаткового фінансування допомоги Україні Пентагон має повноваження від Конгресу направити Україні ще на п'ять мільярдів доларів зброї та обладнання з наявних запасів, але у нього залишилося лише 1,6 мільярда доларів, щоб укласти контракти з промисловістю і замінити це обладнання.
"Ми могли б легко використати ці 1,6 мільярда доларів уже зараз. Ми накопичуємо їх або тримаємося за них, тому що це моя єдина можливість змінити ситуацію. Це все, що у мене залишилося, оскільки я не знаю, чи отримаємо ми цей додатковий транш і коли ми його отримаємо", - пояснив політик.
Зазначимо, що у серпні адміністрація президента США Джо Байдена запросила 24 мільярди доларів додаткової допомоги Україні, з яких близько 13 мільярдів доларів - на оборону. Додаткове фінансування зіштовхнулося з опозицією з боку частини республіканців у Палаті представників.
26 вересня у Сенаті США запропонували тимчасовий проєкт фінансування, який передбачає $6 млрд для України. Поки що ця пропозиція не пройшла в Палаті представників, що значно збільшує шанси призупинення роботи уряду цими вихідними, коли урядове фінансування закінчиться, зазначає видання.
"Ви хочете заповнити прогалину і надіслати сигнал про постійний попит на фінансування і контракти промисловості, щоб зберегти це світло, і це те, що нам вже довелося сповільнити, тому що ми побачили, що існує реальна перспектива шатдауну. Тут треба бути трохи обачними, ми не хочемо залишитися без нічого", - уточнив МакКорд.
Міноборони США зазвичай робить такі попередження про потенційну кризу, коли існує загроза закриття уряду або коли воно зіштовхується з перспективою продовження резолюції, яка заморожує більшість витрат на рівні попереднього року.
Високопосадовці Пентагону, які займаються закупівлями, кажуть, що вони також стурбовані тим, що "шатдаун" може затримати офіційне прийняття систем озброєнь і продукції. Як зазначають посадовці, інспектори Агентства з управління оборонними контрактами, які контролюють цей процес, можуть бути відправлені у відпустку. Підрядники не отримають остаточних платежів без офіційного прийняття, а виробничі лінії можуть відставати.
"Шатдаун може зупинити наші лінії з виробництва боєприпасів, як це сталося у 2013 році. Це було б дуже недалекоглядно в той час, коли ми зосереджені на нарощуванні виробництва боєприпасів для України й з огляду на майбутні потреби в Індо-Тихоокеанському регіоні", - уточнив сенатор, голова комітету з питань збройних сил Джек Рід.