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У Німеччині дозволили створити спільне оборонне підприємство з Україною: Воно базуватиметься в Києві

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rheinmetall
У Німеччині дозволили створити спільне оборонне підприємство з українським концерном "Укроборонпром".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Tagesschau.

Відповідний дозвіл надало Федеральне антимонопольне відомство Німеччини.

Спільне підприємство, що базуватиметься в Києві, займатиметься будівництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів.

За словами голови відомства Андреаса Мундта, внаслідок створення цього підприємства в Німеччині не буде жодних бар'єрів для конкуренції.

Раніше повідомлялось, що німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод із виробництва бронетехніки упродовж наступних 12 тижнів.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Что знает Андрей Елдак, то знает и свинья
  • Dima30
    все поки що на рівні розмов як і постачання таурус.
  • Ivan Ivan 9411ab2c
    Ще б точну адресу вказали...
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