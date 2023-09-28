У Німеччині дозволили створити спільне оборонне підприємство з Україною: Воно базуватиметься в Києві
4 22620
У Німеччині дозволили створити спільне оборонне підприємство з українським концерном "Укроборонпром".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Tagesschau.
Відповідний дозвіл надало Федеральне антимонопольне відомство Німеччини.
Спільне підприємство, що базуватиметься в Києві, займатиметься будівництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів.
За словами голови відомства Андреаса Мундта, внаслідок створення цього підприємства в Німеччині не буде жодних бар'єрів для конкуренції.
Раніше повідомлялось, що німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні завод із виробництва бронетехніки упродовж наступних 12 тижнів.