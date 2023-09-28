На спецтрибуналі судитимуть не Росію, а її окремих громадян, - Кориневич

На спеціальному трибуналі судитимуть не Росію, а її окремих громадян, адже йдеться про індивідуальну кримінальну відповідальність за злочини.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спецтрибунал у разі його створення каратиме не Росію, а конкретних російських громадян, бо ми пам’ятаємо, що коли ми говоримо про відповідальність за злочини, ми говоримо про індивідуальну кримінальну відповідальність", - зазначив він.

Кориневич переконаний, що Спеціальний трибунал має бути створений.

"Я думаю, що весь той шлях, який ми пройшли, має говорити про те, що ми не можемо зупинитись. Уже створений Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) в Гаазі. Тож ми сказали дуже велике А, і ми маємо всі разом сказати Б. Тому я переконаний, що Спецтрибунал буде створений", - наголосив він.

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Він також розповів, що у Гаазі відбулася зустріч Core Group.

"Тож ми продовжуємо працювати, і як тільки будуть результати, які ми між собою погодимо, ми будемо про це говорити. Наразі я думаю, що найвищою цінністю має залишатися ця спільність у думці: нам потрібен Спецтрибунал, і ми маємо всі разом знайти варіант, опцію, яка буде підходити для реалізації трибуналу. І ми її реалізуємо", - наголосив Кориневич.

Відповідаючи на запитання про ймовірний список тих, кого має судити Спецтрибунал, Кориневич сказав: "Орієнтовно ми між собою говоримо, що це можуть бути 20+ топпосадовців, які за своєю посадою брали участь у прийнятті рішень про ведення агресивної війни проти України".

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