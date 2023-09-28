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На спецтрибуналі судитимуть не Росію, а її окремих громадян, - Кориневич

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антон,кориневич
На спеціальному трибуналі судитимуть не Росію, а її окремих громадян, адже йдеться про індивідуальну кримінальну відповідальність за злочини.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Спецтрибунал у разі його створення каратиме не Росію, а конкретних російських громадян, бо ми пам’ятаємо, що коли ми говоримо про відповідальність за злочини, ми говоримо про індивідуальну кримінальну відповідальність", - зазначив він.

Кориневич переконаний, що Спеціальний трибунал має бути створений.

"Я думаю, що весь той шлях, який ми пройшли, має говорити про те, що ми не можемо зупинитись. Уже створений Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) в Гаазі. Тож ми сказали дуже велике А, і ми маємо всі разом сказати Б. Тому я переконаний, що Спецтрибунал буде створений", - наголосив він.

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Він також розповів, що у Гаазі відбулася зустріч Core Group.

"Тож ми продовжуємо працювати, і як тільки будуть результати, які ми між собою погодимо, ми будемо про це говорити. Наразі я думаю, що найвищою цінністю має залишатися ця спільність у думці: нам потрібен Спецтрибунал, і ми маємо всі разом знайти варіант, опцію, яка буде підходити для реалізації трибуналу. І ми її реалізуємо", - наголосив Кориневич.

Відповідаючи на запитання про ймовірний список тих, кого має судити Спецтрибунал, Кориневич сказав: "Орієнтовно ми між собою говоримо, що це можуть бути 20+ топпосадовців, які за своєю посадою брали участь у прийнятті рішень про ведення агресивної війни проти України".

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Топ коментарі

  • stels400
    Всі громадяни рашки судити бо саме вони виростили це лайно саме вони підтримують війну і саме вони йдуть на війну.Тому судити орків і рашку.Це погань !
  • Деніс Войцеховський
    Тобто колективна русня і держава під назвою "росія" ні в чому не винна, карати слід окремих громадян. Так русня з легкістю ними пожертвує (навіть ******), щоб знову вийти білими та пухнастими.
    От вміють вони так, не проп'єш талант.
  • Bob Fayn
    їм насрать...ані внєпалітікі..ніхто на рашці, не каїться і не буде каєтись,за злочини і за війну..
    так звані їхні "опозиціонери" позйобували з рашки.. Вони тільки чекають,щоб місце царя звільнилось..Для чого? Для того ,щоб самим правити ,тим убогим бидлом.
    Рашка -це ідеальні раби...навіть при рабовласницькому суспільстві ,раби бунтували,а народонасєлєніє рашки все влаштовує...ані за царя,ані внє палітікі.
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