НАТО вже має контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 млрд євро, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив що НАТО вже має рамкові контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 млрд євро, з яких 1 млрд – це вже укладені контракти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Столтенберг нагадав, що у НАТО ще минулого року виникло розуміння необхідності поповнення запасів боєприпасів.

У зв’язку з цим він згадав про зустріч у червні з представниками оборонної промисловості.

"Немає оборони без промисловості. Зараз я можу підтвердити, що НАТО має рамкові контракти на виробництво основних боєприпасів на 2,4 млрд євро. З них 1 млрд – це вже укладені контракти. Йдеться про артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкову зброю, боєприпаси для основних бойових танків" – сказав Столтенберг.

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За його словами, форум оборонних індустрій, який відбудеться завтра у Києві, може стати додатковою можливістю у контексті нарощення виробництва.

Він також згадав про промисловий форум у Стокгольмі наступного тижня, який також стане додатковою можливістю.

"Потрібні тверді контракти. Тому що тоді будуть іти інвестиції і налагоджуватиметься виробництво", – наголосив Столтенберг.

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