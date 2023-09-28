Україна і надалі наполягатиме на виключенні РФ з ЮНЕСКО й інших міжнародних організацій, - Мінкульт

Україна продовжуватиме наполягати на виключенні Росії не лише з ЮНЕСКО, але й з багатьох інших міжнародних організацій.

Про це заявив т.в.о. міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв у ефірі Радіо Культура, інформує Цензор.НЕТ.

"Наратив загального прагнення до миру, але не внаслідок перемоги сил добра, а внаслідок примирення чи замороження конфлікту, сьогодні більш близький для міжнародної спільноти, і зокрема тієї, яка визначає політику ЮНЕСКО. Тому ми стикаємося з тим, що ініціативи щодо виключення Росії з-поміж членів ЮНЕСКО, як і з Радбезу ООН, наражаються на те, що світова спільнота уникає ухвалення таких рішень", - зауважив він.

За його словами, Україна послідовна у своїй позиції й далі дуже рішуче наполягатимемо на тому, щоб Росія була виключена не тільки з ЮНЕСКО, а й з багатьох інших міжнародних організацій.

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Водночас Карандєєв константував надзвичайно плідну співпрацю України з ЮНЕСКО.

"Ми отримуємо дуже велику допомогу, як фінансову, так і методичну. ЮНЕСКО допомагає нам у багатьох напрямках. В першу чергу, це охорона об'єктів культурної спадщини – як рухомої, так і нерухомої, так і об'єктів нематеріальної культурної спадщини. Зовсім нещодавні рішення – включення таких об'єктів, як Софійський собор, як Києво-Печерська лавра, історичний центр Львова, до переліку об'єктів ЮНЕСКО, які перебувають під загрозою. Це загроза знищення не внаслідок того, що відбуваються буревії або їхній стан настільки критичний. Це загроза в результаті воєнних дій. І ЮНЕСКО чітко це визнає", - зазначив він.

За словами т.в.о. міністра, на рівні Організації й окремих членів ЮНЕСКО простежується однозначна оцінка того, що Україна сьогодні потерпає від воєнної агресії Росії, втрачаючи неоціненну культурну спадщину.

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