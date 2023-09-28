Зеленський пообіцяв уточнити факти щодо ліквідації командувача Чорноморського флоту РФ Соколова
Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Я обов'язково спитаю у відповідних наших органів", - сказав Зеленський після питання, чи може глава держави підтвердити ліквідацію Соколова.
Він також зауважив, що Україна використовує всі законні засоби для повернення тимчасово окупованих територій.
Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.
Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.
За повідомленням Сил спеціальних операцій, внаслідок ураження штабу ЧФ РФ ліквідовано 35 офіцерів, і серед них командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова.