У Польщі заявили, що пропозиція України щодо вирішення "зернової кризи" є неприйнятною

Польща не скасовуватиме заборону на імпорт української агропродукції, поки не переконається, що українське зерно не шкодить польським ринкам.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Radio ZET.

"Ембарго зберігатиметься, поки ми не дійдемо висновку, що воно (українське зерно. - Ред.) не впливатиме негативно на наш аграрний ринок, що навряд чи станеться найближчим часом", - наголосив Мюллер.

Він зазначив, що Польща готова вести перемовини з Україною, але "на цю мить ситуація така, що ембарго зберігається".

Він додав однак, що відкликання Києвом позову до СОТ "було б хорошим жестом, який показав би, що Україна хоче партнерських переговорів, а не розмов у процедурному порядку".

На запитання, чи Польща прийме пропозицію української сторони, Мюллер повідомив, що для Варшави вона є "неприйнятною".

"Україна хоче, щоб ці товари ввозилися на підставі ліцензій, але без визначення зрозумілих лімітів. Це знову могло б дестабілізувати наш ринок", - додав він.

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Сьогодні міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявляв, що перемовини щодо поставок українського зерна у Польщу просуваються у правильному напрямку.

Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

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У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).