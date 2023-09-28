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Реєстр корупціонерів оприлюднили на порталі відкритих даних

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корупція
Громадяни зможуть перевірити людину на причетність до корупції в реєстрі НАЗК на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Журналісти, активісти та всі зацікавлені українці зможуть перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції", - йдеться в повідомленні.

Тепер реєстр НАЗК можна переглянути на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

"З реєстру можна дізнатися ПІБ корупціонера, яке правопорушення вчинив та яке покарання отримав. Від початку повномасштабного вторгнення реєстр було закрито з питань безпеки, водночас доступ до нього забезпечує прозорість та підзвітність. Зараз за сприяння Мінцифри реєстр НАЗК знову у вільному доступі", - зазначили у Мінцифри.

Тепер громадяни можуть переглянути інформацію про корупціонерів за посиланням.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Hrysha Hlyba 7474e929
    "Друзям - все, ворогам - закон"
  • Серж 1 c9ed9611
    Врагам у зеленых беспредел, а не закон.
  • В «Вільний» В
    Це не закон це безпредел де нелох з дермаком вирішують хто корупціонер популісти хренові
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