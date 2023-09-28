Реєстр корупціонерів оприлюднили на порталі відкритих даних

Громадяни зможуть перевірити людину на причетність до корупції в реєстрі НАЗК на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Журналісти, активісти та всі зацікавлені українці зможуть перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції", - йдеться в повідомленні.

Тепер реєстр НАЗК можна переглянути на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

"З реєстру можна дізнатися ПІБ корупціонера, яке правопорушення вчинив та яке покарання отримав. Від початку повномасштабного вторгнення реєстр було закрито з питань безпеки, водночас доступ до нього забезпечує прозорість та підзвітність. Зараз за сприяння Мінцифри реєстр НАЗК знову у вільному доступі", - зазначили у Мінцифри.

Тепер громадяни можуть переглянути інформацію про корупціонерів за посиланням.

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