Армія дронів передала на фронт ще понад 1700 БПЛА українського та іноземного виробництва, - Федоров
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Передали на фронт ще 1700+ безпілотників від "Армії дронів". Серед них — дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО", - зазначив він.
За його інформацією, військовим відправили, зокрема, ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice.
"Передаємо також секретних пташок, які вже показали результати на полі бою. Скоро їхню роботу відчують на собі окупанти, а ви дізнаєтеся про це з новин", - додав віцепрем’єр-міністр.
Дрони допоможуть Силам оборони проводити розвідку, знищувати ворожу техніку та рятувати найцінніше - життя наших воїнів.
Він також зазначив, що за минулий місяць оператори "Армії дронів" уразили 780 одиниць техніки.