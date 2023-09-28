Армія дронів передала на фронт ще понад 1700 БПЛА українського та іноземного виробництва, - Федоров

Військовим передали понад 1700 безпілотників українського та іноземного виробництва, серед них ударні дрони "Vampire", FPV-дрони "Фенікс", а також Mavic і Matrice.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Передали на фронт ще 1700+ безпілотників від "Армії дронів". Серед них — дрони українського виробництва та іноземні безпілотники, які стоять на озброєнні країн НАТО", - зазначив він.

За його інформацією, військовим відправили, зокрема, ударні "Вампіри", FPV-дрони "Фенікс", швидкісні "Пінгвіни", Avenger, а також Mavic і Matrice.

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"Передаємо також секретних пташок, які вже показали результати на полі бою. Скоро їхню роботу відчують на собі окупанти, а ви дізнаєтеся про це з новин", - додав віцепрем’єр-міністр.

Дрони допоможуть Силам оборони проводити розвідку, знищувати ворожу техніку та рятувати найцінніше - життя наших воїнів.

Він також зазначив, що за минулий місяць оператори "Армії дронів" уразили 780 одиниць техніки.

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